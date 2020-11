Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Einbruch in Lagerraum (16.11.-18.11.2020)

TuttlingenTuttlingen (ots)

Aus einem Lagerraum in der Helfereistraße entwendete ein unbekannter Täter im Zeitraum von Montag, 18 Uhr, bis Mittwoch, 10 Uhr, Lebensmittel und Dekorationsartikel im Wert von rund 1.200 Euro. Der Täter drang in den Flur eines Geschäftshauses ein, begab sich in den Keller und öffnete dort gewaltsam die Tür zu einem Lagerraum. Er entkam mit seiner Beute (Tee, Kaffee, Pralinen und "Frosch"-Figuren). Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des Diebesguts geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461 941-0, in Verbindung zu setzen.

