Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen

Landkreis Tuttlingen) Mehrere Gegenstände auf dem Schulhof beschädigt (12.11.-13.11.2020)

SpaichingenSpaichingen (ots)

Wie erst jetzt bekannt wurde, beschädigten unbekannte Täter in der Nacht vom 12. auf den 13. November (Donnerstag auf Freitag) mehrere Gegenstände auf dem Schulhof des Gymnasiums in der Sallancher Straße. Die Täter zündeten den Griff der Außenküche und Stammschutzmatten zweier Bäume an. Hierdurch entstand Sachschaden von etwa 500 Euro. Personen, die Hinweise zu den Verursachern geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Spaichingen, Tel. 07424 9318-0, zu informieren.

