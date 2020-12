Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Fahrradfahrer flüchtet//Südbrookmerland/Victorbur - Auto überschlägt sich - Fahrer leicht verletzt// Wiesmoor - Unfallflucht auf Parkplatz

Landkreis Aurich VerkehrsgeschehenLandkreis Aurich Verkehrsgeschehen (ots)

Am Mittwochmorgen ereignete sich gegen 08.45 Uhr auf der Emder Straße, in Höhe der Einmündung zum Wallster Weg, eine Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigen Aussagen hielt ein 52-jähriger Autofahrer mit seinem grauen VW Passat am dortigen Überweg an, um einem Fahrradfahrer das Überqueren der Fahrbahn zu ermöglichen. Der bislang unbekannte Radfahrer fuhr gegen das bereits stehende Auto und flüchtete anschließend. Zeugen des Verkehrsunfalles sowie der Radfahrer werden gebeten, sich bei der Auricher Polizei unter 04941/606-215 zu melden.

In der Nacht zu Mittwoch befuhr ein 29-jähriger Autofahrer mit seinem Skoda Superb die Tom-Brook-Straße in Fahrtrichtung Aurich. In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Straße ab und landete in einem Straßengraben. Dort kollidierte er mit einer Dammstelle und sein Fahrzeug überschlug sich. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde in das Auricher Krankenhaus eingeliefert.

Auf dem Parkplatz des Kaufhauses Behrends, an der Hauptstraße in Wiesmoor, ereignete sich am Dienstag, zwischen 13.30 und 14.30 Uhr, eine Verkehrsunfallflucht. Ein 77-jähriger Autofahrer parkte seinen Mercedes-Kombi in der Nähe der dortigen Ladesäulen. Während dieser Zeit beschädigte nach bisherigen Erkenntnissen ein unbekannter Verkehrsteilnehmer/in die Beifahrerseite des Mercedes und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Am beschädigten Fahrzeug wurde grüner Fremdlack hinterlassen. Die Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht. Hinweise zur Aufklärung dieser Straftat nimmt die Polizeistation in Wiesmoor unter 04944/914050 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Sabine Kahmann

Telefon: 04941 / 606-104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell