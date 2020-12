Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Körperverletzung: Zeugen gesucht // Norden - Berauscht unterwegs

Altkreis NordenAltkreis Norden (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Körperverletzung: Zeugen gesucht

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern kam es Sonntag in Norden im Bereich der Bushaltestellen des Schulzentrums Wildbahn. Nach ersten Erkenntnissen schlug eine bislang unbekannte männliche Person dem 24 Jahre alten mutmaßlichen Opfer mit der Faust ins Gesicht. Als der 24-Jährige am Boden lag, soll ihm der Täter unter anderem ins Gesicht getreten haben. Das Opfer erlitt deutliche Verletzungen. Der Vorfall ereignete sich gegen 15 Uhr. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu der Auseinandersetzung machen können oder den Vorfall beobachtet haben, sich zu melden unter Telefon 04931 9210.

Verkehrsgeschehen

Norden - Berauscht unterwegs

Ein 53 Jahre alter Autofahrer war am Dienstag in Norden unter dem Einfluss berauschender Mittel unterwegs. Die Polizei hielt ihn gegen 21.30 Uhr im Rahmen einer Verkehrskontrolle an. Ein Drogenvortest verlief positiv auf Kokain auf Opiate. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

