Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Esens - Unfallflucht in der Butterstraße

Landkreis WittmundLandkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Esens - Unfallflucht in der Butterstraße

In der Nacht von Montag auf Dienstag befuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug die Butterstraße in Esens und stieß gegen eine gemauerte Beetabgrenzung. Teile der Mauer wurden dadurch beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Esens in Verbindung zu setzen unter Telefon 04971 926500.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell