POL-AUR: Norden - Brand einer Blockhütte // Norden - Kradfahrer verletzt

In Norden kam es in der Nacht zu Dienstag in einer Kleingartensiedlung in der Raiffeisenstraße zu einem Brandgeschehen. Um kurz nach 2 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einem Feuer in einem Ferienhaus in der sogenannten Auerhahnsiedlung alarmiert. Eine hölzerne Blockhütte mit Anbau war dort aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten. Personen befanden sich beim Eintreffen der Einsatzkräfte nicht im Gebäude. Die Feuerwehr Norden war mit vier Fahrzeugen am Einsatzort und löschte die Flammen. Der entstandene Sachschaden liegt schätzungsweise bei etwa 40.000 Euro. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen. Zeugen, die in dem Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich zu melden unter Telefon 04931 9210.

Ein Kradfahrer ist am Montag bei einem Unfall in Norden verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen fuhr um kurz nach 8 Uhr ein 64 Jahre alter Autofahrer aus Hage auf der Norddeicher Straße aus Fahrtrichtung Stadtmitte. Als er mit seinem Mercedes nach links in die Feldstraße abbiegen wollte, übersah er offenbar einen entgegenkommenden Kradfahrer aus Norden, der ebenfalls in die Feldstraße fahren wollte. Es kam zum Zusammenstoß. Der 16-jährige Kradfahrer stürzte und wurde leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden liegt im vierstelligen Bereich.

