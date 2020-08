Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Handtaschendiebstahl aus Einkaufswagen +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bereits am Donnerstag, 06. August 2020, wurde eine 83-jährige Frau aus Stuhr in einem Einkaufsmarkt im Reinersweg in Delmenhorst bestohlen.

Sie befand sich zwischen 12:15 und 12:30 Uhr am Info-Tresen und wollte einen Pfand-Bon einlösen. Dazu holte sie den Bon aus dem Portemonnaie und legte die Handtasche mit Geldbeutel danach auf dem Einkaufswagen ab. Als sie das erhaltene Pfandgeld in ihr Portemonnaie stecken wollte, war die Handtasche weg.

Angaben zu verdächtigen Personen konnte sie keine machen. Allerdings wurde sie noch am Infostand von einem Mann angesprochen, der angab, eine verdächtige Person mit einer Handtasche gesehen zu haben.

Dieser Mann wird nun gesucht und gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei in Delmenhorst in Verbindung zu setzen (894451).

