POL-AUR: Großefehn - Frau bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Eine 76 Jahre alte Frau ist am Montag bei einem Verkehrsunfall in Mittegroßefehn tödlich verletzt worden. Die Autofahrerin war gegen 18 Uhr mit ihrem VW auf der Schrahörnstraße (außerorts) in Fahrtrichtung Timmel unterwegs, als sie aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Sie geriet auf die Berme und prallte frontal gegen einen Baum. Der Wagen wurde durch den Zusammenprall zurück auf die Fahrbahn geschleudert und blieb dort nach ersten Erkenntnissen unbeleuchtet stehen. Einem 65 Jahre alten Lkw-Fahrer, der in Richtung Mittegroßefehn unterwegs war, gelang es nicht mehr auszuweichen. Er fuhr in den verunfallten Wagen hinein. Die 76 Jahre alte VW-Fahrerin wurde von Ersthelfern aus ihrem Auto befreit. Trotz einer umgehend durchgeführten Reanimation durch die Rettungskräfte verstarb die Frau aus Großefehn am Unfallort.

