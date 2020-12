Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Schwerer Verkehrsunfall auf B 210

In Aurich kam es am Montag auf der Esenser Straße (B 210) zu einem schweren Verkehrsunfall. Gegen 13.30 Uhr fuhr eine 70 Jahre alte Frau aus Wittmund mit ihrem VW auf der Bundesstraße von Middels kommend in Richtung Plaggenburg und überholte nach bisherigem Erkenntnisstand trotz Gegenverkehr einen Lkw. Als sie vor dem Fahrzeug wieder einscherte, touchierte sie mit dem Heck den Lkw und kam dadurch nach rechts von der Fahrbahn ab. Ihr Wagen geriet in den Seitenraum und kam auf dem Dach zum Stehen. Die Frau wurde nach ersten Erkenntnissen schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte sie in eine Klinik. Der Verkehr auf der Bundesstraße wurde umgeleitet.

