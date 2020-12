POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich-Wittmund für Freitag/Samstag, 11./12.12.2020

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Altkreis Aurich

Brandgeschehen

Am Freitagvormittag, etwa gegen 09:00 Uhr, bemerkte ein Anwohner in Aurich, Ortsteil Sandhorst, deutliche Rauchentwicklung auf einem Nachbargrundstück und setzte unverzüglich einen Notruf ab. An einem Wohnhaus der Straße "Hinter Eschen" war es aus bislang unbekannten Gründen zu einem Brandausbruch gekommen. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war das Feuer bereits im Begriff, sich auf das Dach auszuweiten. Letztlich konnte die Feuerwehr den Brand zeitnah unter Kontrolle bringen und so einen noch größeren Schaden abwenden. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern zurzeit noch an.

Landkreis Wittmund

Verkehrsgeschehen

Wittmund - In der Langeoogstraße wurde am Freitagnachmittag ein 21-jähriger Fahrzeugführer mit einem nicht zugelassenen Transporter angetroffen. An dem Fahrzeug waren zudem die entstempelten Kennzeichenschilder eines anderen, ebenfalls nicht mehr zum Verkehr zugelassenen Kraftfahrzeugs angebracht. Die Weiterfahrt wurde untersagt, gegen den 21-Jährigen ein Strafverfahren eingeleitet.

Westerholt - Auf der Auricher Straße verlor am Freitagabend, kurz vor 23:00 Uhr, ein Fahrzeuggespann, bestehend aus einem schwarzen Geländewagen mit Anhänger, Teile seiner Ladung in Form von KG-Rohren. Diese fielen auf die Fahrbahn und wurden von einem nachfolgenden Pkw überrollt. An diesem entstand Sachschaden. Das verursachende Fahrzeuggespann fuhr weiter. Die Trümmer verteilten sich über die gesamte Fahrbahn, so dass die Straßenmeisterei Wittmund zur Reinigung angefordert werden musste. Hinweise zum verursachenden Fahrzeuggespann unter 044629110 an die Polizei in Wittmund.

