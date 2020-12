Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Esens/Stedesdorf - Diebe in Stedesdorf unterwegs // Esens - Unfallflucht // Friedeburg - Zusammenstoß im Begegnungsverkehr

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Esens/Stedesdorf - Diebe in Stedesdorf unterwegs

In der Nacht zum vergangenen Freitag, 04.12.2020, kam es im Bereich Stedesdorf/Thunum/Osteraccum zu mehreren Straftaten durch unbekannte Täter. Es wurden diverse Gegenstände aus Autos gestohlen und auch mehrere Fahrräder entwendet, welche an anderer Stelle im Ort wieder aufgefunden wurden. Des Weiteren entwendeten die Täter einen schwarzen VW Touran, der am Vormittag des 4. Dezember in Esens wieder aufgefunden wurde. Die Täter waren zuvor an den Originalschlüssel des Fahrzeugs gelangt. Im Fahrzeug wurde ein neuwertiger Benzinkanister aufgefunden, den die Täter offenbar zurückließen. Der Kanister (siehe Foto) konnte bislang nicht zugeordnet werden. Die Täter nutzten den entwendeten Pkw nach bisherigem Erkenntnisstand über mehrere Stunden bis in den späten Vormittag des 4. Dezember. Zeugen zu den genannten Straftaten, insbesondere auch zu der Nutzung des entwendeten Pkw und der Herkunft des Kanisters, werden gebeten, sich mit der Polizei Wittmund in Verbindung zu setzen unter Telefon 04462 9110.

Verkehrsgeschehen

Esens - Unfallflucht

Auf einem Parkplatz in Esens ereignete sich am Donnerstag eine Unfallflucht. Ein bislang Unbekannter beschädigte mit seinem Pkw vermutlich beim Ein- oder Aussteigen einen geparkten Opel Adam. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, entfernte sich der Verursacher von der Örtlichkeit. Der Vorfall ereignete sich zwischen 13.30 Uhr und 14 Uhr vor einem Supermarkt in der Wittmunder Straße. Hinweise nimmt die Polizei Wittmund entgegen unter Telefon 04462 9110.

Friedeburg - Zusammenstoß im Begegnungsverkehr

Zu einem Zusammenstoß zweier Autos kam es am Donnerstag in Friedeburg auf der Friedeburger Hauptstraße. Der Fahrer eines schwarzen Mercedes geriet nach ersten Erkenntnissen auf die Gegenfahrbahn und touchierte in Höhe der Hausnummer 133 einen entgegenkommenden BMW. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Ohne eine Regulierung zu ermöglichen, setzte der Mercedes-Fahrer seine Fahrt fort. Die Polizei bittet um Hinweise auf den schwarzen Mercedes, bei dem der linke Außenspiegel abgebrochen sein muss, oder den Fahrer unter Telefon 04462 9110.

