Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ettlingen - Dreister Handydiebstahl

Karlsruhe (ots)

Ein dreister Dieb klaute am Dienstagabend aus einem Massagestudio in der Zehntwiesenstraße ein Mobiltelefon im Wert von 800 Euro.

Gegen 17.00 Uhr nutzte der Täter die Abwesenheit der zwei Mitarbeiter aus und ging in einem unbeobachteten Moment in das Studio, hinter den Tresen und nahm das aufgefundene Handy an sich. Durch die hierbei verursachten Geräusche öffnete einer der Frauen den Vorhang ihrer Kabine und sah in diesem Augenblick den Täter auf einem Fahrrad flüchten. Durch eine Kundin, welche gerade sich auf dem Weg zum Massagestudio befand, kann der Flüchtige wie folgt beschrieben werden. Männlich, ca. 20 - 30 Jahre alt, groß, schlanke Statur, heller Hauttyp, dunkelblonde oder hellbraune kurze Haare, führte einen möglicherweise orangefarbenen Rucksack mit sich.

Weitere Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Ettlingen unter der Telefonnummer 07243 32000 zu melden.

Marion Kaiser, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell