Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Malsch - Überwachung Durchfahrtsverbot in Malsch

Karlsruhe (ots)

Bei einer Kontrolle des Durchfahrtsverbots sowie der Tempo 30 Zone auf der Muggensturmer Straße in Malsch wurden insgesamt 14 Schwerfahrzeugen sowie fünf Pkws kontrolliert.

Die Beamten des Polizeireviers Ettlingen und der Verkehrspolizeiinspektion Karlsruhe führten die Kontrollmaßnahmen in der Zeit von 08:00 Uhr bis 11:00 Uhr gemeinsam durch. Neben einigen Verstößen gegen die Sozialvorschriften musste auch einem Fahrer die Weiterfahrt aufgrund eines verkehrsunsicheren Anhängers untersagt werden. Des Weiteren ergaben sich vier Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten. Bei zwei Fahrzeugen musste die Ladungssicherung beanstandet werden. Zudem wurde durch einen Fahrer das Durchfahrtsverbot missachtet. In einem weiteren Fall wurden die Tageskontrollblätter nicht mitgeführt. Auch drei Gurtverstöße sowie ein Handyverstoß hatten die Beamten zu verzeichnen. In zwei Fällen waren Personen zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben.

