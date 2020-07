Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Karlsruhe (ots)

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden von geschätzten 55.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstagnachmittag auf der Bundesstraße 10. Ein 53-jähriger Sattelzugfahrer und ein 56-jähriger Pkw-Lenker fuhren gegen 15.30 Uhr nebeneinander auf der Rheinbrücke in Richtung Karlsruhe. Kurz nach der Brücke kam der Sattelzugfahrer in Baustellenbereich zu weit nach links. Der Sattelzug kollidierte mit dem daneben fahrenden Pkw und schob diesen auf die Betonschutzplanke. Der Fahrer und seine Beifahrerin wurden leicht verletzt. Das Auto musste abgeschleppt werden.

