Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtmoos: Motorradfahrer prallt in entgegenkommenden Pkw - Motorradfahrer leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Samstagmittag, 19.09.2020, ist auf der L 151 bei Todtmoos ein Motorradfahrer mit einem entgegenkommenden Pkw zusammengestoßen. Gegen 15:30 Uhr war der 26-jährige Motorradfahrer mit seiner Suzuki in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geraten und mit dem Mercedes-Benz einer 58 Jahre alten Frau kollidiert. Dabei zog sich der Motorradfahrer leichte Verletzungen zu. An seinem Motorrad und am Pkw der Frau entstanden Blechschäden in Höhe von je 5000 Euro.

