Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rickenbach: Motorradfahrerin stürzt bei Überholvorgang - leicht verletzt

Freiburg (ots)

Bei einem Überholvorgang ist eine Motorradfahrerin am Sonntag, 20.09.2020, auf der L 155 zwischen Bergalingen und Wehr gestürzt und hat sich leicht am Bein verletzt. Gegen 12:30 Uhr hatte der Fahrer eines vorausfahrenden Autos langsam gemacht, um der nachfolgenden 23 Jahren alten Yamaha-Fahrerin das Überholen zu ermöglichen. Diese geriet dann währenddessen bei relativ niedriger Geschwindigkeit ins Straucheln und fiel auf die Straße. Der Rettungsdienst brachte die Verletzte ins Krankenhaus. Der Sachschaden am Motorrad liegt bei rund 500 Euro.

