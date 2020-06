Polizei Düren

POL-DN: Mehrere Diebstahlsdelikte aufgeklärt

Düren (ots)

Die Polizei verbucht einen Fahndungserfolg. Einem auf frischer Tat ertappten Ladendieb konnten weitere Delikte aus den letzten Monaten zugeordnet werden.

Am 05.06.2020 wurde ein 29-jähriger Mann in einem Verbrauchermarkt am Dürener "Ellernbusch" auf frischer Tat dabei erwischt, wie er mehrere Parfumflaschen entwenden wollte. Ermittlungen der Polizei ergaben, dass der Dürener an einer Vielzahl weiterer Diebstahldelikte beteiligt war.

Unter anderem wird ihm vorgeworfen, am 14.04.2020 einen Passanten in der Ottensgasse körperlich angegangen zu sein und ihm anschließend das Portemonnaie entwendet zu haben (unsere Pressemeldung zu diesem Vorfall: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/8/4571782).

Des Weiteren werden dem Mann seit April unter anderem diverse Fälle von Taschen- und Ladendiebstahl sowie EC-Karten-Missbrauch zur Last gelegt. Der Beschuldigte wurde in Haft genommen, die Ermittlungen der Polizei gegen ihn laufen weiter.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell