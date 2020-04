Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Trunkenheitsfahrt mit Widerstand gegen Polizeibeamte

Waldfeucht-Bocket (ots)

Ein 46-jähriger Mann aus Sittard (NL) befuhr am 15. April (Mittwoch) die Dorfstraße aus Richtung Niederlande kommend und parkte dann am rechten Fahrbahnrand. Er legte sich auf die Rücksitzbank und schlief bei laufendem Motor ein. Dies beobachtete ein Anwohner, zog den Schlüssel ab und verständigte die Polizei. Als die Beamten eintrafen, fanden sie den Niederländer schlafend vor. Er war augenscheinlich stark alkoholisiert und hatte auch eine Flasche mit Alkohol bei sich. Auf Ansprache reagierte er nicht. Als die Polizisten versuchten, den Mann zum Aussteigen zu bewegen, schlug dieser mit der Faust gegen den Kopf eines Beamten. Den Polizisten gelang es jedoch den sich wehrenden Mann aus dem Fahrzeug zu holen und in Gewahrsam zu nehmen. Er wurde zur Polizeiwache gebracht, wo ihm durch einen Amtsarzt eine Blutprobe entnommen wurde. Bei dem Niederländer wurden zudem Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt. Die Beamten fertigten eine Anzeige gegen ihn. Durch die Tat erlitten beide eingesetzten Polizeibeamten leichte Verletzungen und mussten im Krankenhaus ambulant behandelt werden. Auch diesbezüglich wurde eine Anzeige gegen den Niederländer gefertigt.

