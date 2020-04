Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zeugen nach Taschendiebstahl gesucht

Wassenberg (ots)

Eine 78-jährige Frau aus Wassenberg war am Dienstag, 14. April, in einem Supermarkt an der Weilerstraße. Ihre Handtasche hing am Einkaufswagen. In der Gemüseabteilung fiel der Seniorin eine junge Frau auf, die sich in der Nähe des Einkaufswagens aufhielt und dann davon ging. Kurz darauf musste sie feststellen, dass ihre Geldbörse mit Bargeld und persönlichen Papieren aus der Tasche entwendet wurde. Die unbekannte junge Frau war etwa 20 Jahre alt, 160 Zentimeter groß, schlank und hatte mittellange dunkle Haare. Sie wirkte südländisch. Wer die junge Frau gesehen hat oder aber ebenfalls Opfer eines Taschendiebstahls wurde, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven zu melden, Telefon 02452 920 0. Taschendiebstähle passieren zu jeder Tageszeit und vor allem dort, wo sich viele Menschen auf engem Raum aufhalten. Um zu verhindern, selbst Opfer eines Diebstahls zu werden, rät die Polizei:

- Tragen Sie Wertsachen und Dokumente nicht in der Handtasche bei sich, sondern verteilen Sie sie in verschlossenen Innentaschen Ihrer Oberbekleidung. Empfehlenswert sind Brustbeutel, Gürtelinnentaschen oder Geldgürtel.

- Tragen Sie Ihre Hand- oder Umhängetasche stets verschlossen unter dem Arm geklemmt mit dem Verschluss zum Körper. In Geschäften, Fußgängerzonen oder ähnlich belebten Bereichen sollten Sie auch Rucksäcke immer verschlossen unter dem Arm tragen.

- Verwahren Sie Wertgegenstände wie Geldbörse, Mobiltelefon und Schlüssel nicht in der Einkaufstasche, dem Einkaufskorb oder Einkaufswagen. Legen Sie Ihr Portemonnaie an der Kasse nicht aus der Hand.

- Lassen Sie Gepäck und Wertsachen nie aus den Augen. Nehmen Sie Geldbörsen, Mobiltelefone, Schlüssel usw. immer aus Kleidungsstücken, die Sie an Garderoben oder an Stuhllehnen hängen. In Restaurants oder Cafés Taschen nicht an die Stuhllehne hängen, sondern auf Ihren Schoß oder auf den Boden stellen, fixiert zwischen Ihren Füßen.

- Führen Sie nur so viel Bargeld mit sich, wie Sie brauchen.

- Wenn Sie trotzdem Opfer eines Taschendiebstahls wurden oder einen solchen beobachtet haben, wenden Sie sich umgehend an den Notruf der Polizei unter der Nummer 110!

