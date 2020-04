Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Sachbeschädigungen mit Beton-Poller

Wegberg (ots)

Mehrere Jugendliche beschädigten mit einem etwa 100 Kilogramm schweren Beton-Poller am 13. April (Montag) eine Begrenzungsmauer sowie einen Betonsockel. Gegen 2.30 Uhr kippten sie den Poller um und rollten diesen die leicht abschüssige Birkenallee hinunter. Dabei prallte dieser gegen eine Begrenzungsmauer und beschädigte die Klinkersteine. Anschließend rollten sie den Poller auf ein weiteres Grundstück, wo er einen Betonsockel beschädigte. Die Jugendlichen zertraten zudem einen zirka 50 Zentimeter hohen Jägerzaun um das Grundstück und flüchteten dann in Richtung Beecker Straße. Wer hat die Täter beobachtet oder kann Angaben zu deren Identität machen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz, unter der Telefonnummer 02452 920 0, entgegen.

