POL-ESW: Pressebericht vom 15.07.19

Eschwege (ots)

Sachbeschädigung

In der Nacht vom 13./14.07.19 haben Unbekannte in der Straße "Vor dem Gatter" in Wanfried einen im Garten aufgestelltem Pool beschädigt. Dieser wurde an der vorderen Wand auf einer Länge von 10 cm beschädigt, so dass das Wasser austrat. Schaden: 200 EUR.

In der Straße "Auf dem Mäuerchen" in Wanfried wurde die Klingelanlage eines Mehrfamilienhauses beschädigt. Unbekannte beschädigte diese mittels Feuer, so dass die Plastikabdeckungen und die Klingelknöpfe zerstört wurden. Die Tat ereignete sich ebenfalls in der Nacht vom 13./14.07.19. Schaden: 80 EUR. Hinweise nimmt in allen Fällen die Polizei in Eschwege unter 05651/9250 entgegen.

Körperverletzung

Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt die Eschweger Polizei gegen mehrere Personen aus Wanfried, Meinhard und Geismar, nachdem es am gestrigen Sonntagabend, um 18:40 Uhr, nach verbalen Auseinandersetzungen zu einem Handgemenge kam. Beteiligt sollen etwa 15 Personen gewesen sein, die auf dem Festplatz in Wanfried in Streit gerieten. Die Ermittlungen zu den genaueren Abläufen/ Tatbeteiligungen dauern an.

Polizei Hessisch Lichtenau

Diebstahl, Sachbeschädigung

Sowohl das vordere als auch das hintere amtliche Kennzeichen "WIZ-R 114" wurde zwischen dem 14.07.19, 17:00 Uhr und heute Morgen, 07:00 Uhr von einem Pkw VW abmontiert und entwendet. Das Auto war in der Kasseler Straße in Großalmerode auf einem Parkplatz neben der Straße abgestellt. Hinweise nimmt die Polizei in Hessisch Lichtenau unter 05602/93930 entgegen.

Polizei Witzenhausen

Verkehrsunfälle

Um 08:14 Uhr parkte heute Morgen eine 61-jährige aus Witzenhausen von dem Parkstreifen vor der Sparkassenfiliale in der Walburger Straße in Witzenhausen aus. Hierbei streifte sie einen vor ihr geparkten Opel Corsa. Versehentlich gab sie daraufhin Gas und fuhr quer über die Straße gegen den Mast mit der Beleuchtung des Zebrastreifens. Dabei fuhr sie sehr dicht an einer 31-jährigen Fußgängerin aus Witzenhausen vorbei, welche dadurch einen Schock erlitt. An beiden Fahrzeugen sowie an dem Mast entstand Sachschaden. Die 61-Jährige wurde ebenfalls leicht verletzt; ihr Pkw musste abgeschleppt werden.

Um 14:00 Uhr befuhr gestern Nachmittag eine 50-jährige aus Demen mit ihrem Trike während des Festumzuges in Witzenhausen die Ermschwerder Straße. Beim Abbiegen in die Burgstraße streifte das Trike einen geparkten Pkw, wodurch ein Sachschaden von ca. 500 EUR entstand.

