Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Marienhafe - Kennzeichen gestohlen // Hage - Radfahrerin verletzt

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Marienhafe - Kennzeichen gestohlen

Unbekannte haben in Marienhafe das Kennzeichen eines Autoanhängers gestohlen. Der Pkw-Anhänger stand zur Tatzeit auf dem Gelände der Tankstelle an der Rosenstraße. In der Zeit vom 30.11.2020 bis zum 04.12.2020 rissen die Täter das amtliche Kennzeichen (AUR-YX...) ab und entwendeten es. Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Polizeistation Marienhafe unter Telefon 04934 910590.

Verkehrsgeschehen

Hage - Radfahrerin verletzt

Eine Radfahrerin ist am Mittwoch bei einem Unfall in Hage verletzt worden. Die 60 Jahre alte Frau fuhr um kurz nach 18 Uhr mit dem Rad auf der Straße Hilgenbur in Richtung Hauptstraße. Im Kreuzungsbereich Gartenweg missachtete sie offenbar die Vorfahrt einer von rechts kommenden Autofahrerin. Es kam zum Zusammenstoß. Die Radfahrerin stürzte und wurde leicht verletzt.

