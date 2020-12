Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Ihlow - Von Fahrbahn abgekommen // Aurich - Kradfahrer verletzt

Altkreis AurichAltkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Ihlow - Von Fahrbahn abgekommen

Ein Autofahrer ist am Mittwoch auf der Oldersumer Straße in Ihlow von der Fahrbahn abgekommen. Der 25 Jahre alte Fahrer aus Ihlow war nach derzeitigem Erkenntnisstand in der Nacht zu Mittwoch auf der Oldersumer Straße unterwegs, als er aus noch nicht geklärter Ursache in Höhe Am Krummen Tief die Kontrolle über seinen VW Polo verlor und links in einen Graben fuhr. Es entstand Sachschaden am Auto und an der Berme. Der Verursacher blieb augenscheinlich unverletzt und entfernte sich zunächst fußläufig von der Unfallstelle, konnte jedoch wenig später ermittelt werden. Er stand offenbar unter Alkoholeinfluss. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Das Auto musste durch einen Abschleppdienst aus dem Graben geborgen werden.

Aurich - Kradfahrer verletzt

Im Finkenburgweg in Aurich kam es am Dienstag zu einem Verkehrsunfall. Ein 51 Jahre alter Skoda-Fahrer kam nach ersten Erkenntnissen gegen 7.40 Uhr aus einem verkehrsberuhigten Bereich und wollte von der Kantstraße nach rechts in den Finkenburgweg abbiegen. Dabei übersah er auf dem Finkenburgweg offenbar einen 17-Jährigen auf einem Leichtkraftrad und stieß mit ihm zusammen. Der Jugendliche wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell