Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Upgant-Schott - Unfallflucht

Altkreis NordenAltkreis Norden (ots)

Verkehrsgeschehen

Upgant-Schott - Unfallflucht

Eine Unfallflucht ereignete sich am Montag in Upgant-Schott. Um kurz nach 16 Uhr war die Fahrerin eines VW Caddy auf der Schoonorther Landstraße unterwegs, als ein entgegenkommendes Fahrzeug auf ihre Spur geriet. Die beiden Fahrzeuge stießen an den Außenspiegeln zusammen. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, setzte der Verursacher seine Fahrt fort. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 04931 9210.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell