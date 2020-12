Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Südbrookmerland/Moordorf - Motorradfahrer schwer verletzt

Altkreis AurichAltkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland/Moordorf - Motorradfahrer schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Moordorf ist am Montag ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Ein 46 Jahre alter Autofahrer aus Aurich war gegen 17.15 Uhr auf der Ekelser Straße in Richtung Ekels unterwegs und wollte in Höhe der Eimündung zum Bürgermeister-Lüken-Platz nach links auf einen Parkplatz abbiegen. Dabei übersah er nach ersten Erkenntnissen einen entgegenkommenden Motorradfahrer. Der 18-jährige Motorradfahrer aus Rechtsupweg fuhr ungebremst in den abbiegenden Audi. Er wurde schwer verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer erlitt einen Schock. Die Ekelser Straße war aufgrund des Unfalls bis etwa 19 Uhr gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet. Zeugen des Unfall werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich zu melden unter Telefon 04941 606215.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell