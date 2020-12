Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Nachtragsmeldung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund - Versammlung in Aurich

Aurich/WittmundAurich/Wittmund (ots)

Aurich - Versammlung zum Thema Corona

In Aurich fand am Sonntag, den 06.12.2020, eine Versammlung zum Thema Corona statt. Im Vorfeld wurden die Auflagen und Beschränkungen zur Durchführung der Versammlung in Kooperationsgesprächen zwischen der Stadt Aurich, der Polizei und der Versammlungsleitung erörtert.

Um 15:00 Uhr begann die Veranstaltung des Bündnisses "Querdenken" mit Redebeiträgen auf dem Parkplatz der Sparkassen - Arena. Gegen 16:00 Uhr setzte sich der Demonstrationszug mit rund 80 Teilnehmerinnen und Teilnehmern über die Emder Straße in Richtung Julianenburger Straße in Bewegung. Gegen 17:00 Uhr wurde die Demonstration vor der Sparkassen - Arena beendet.

Insgesamt verlief die Veranstaltung friedlich und ohne nennenswerte Vorkommnisse. Lediglich ein Teilnehmer weigerte sich, eine entsprechende Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Gegen diese Person wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Neben Einsatzkräften der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund wurden am Sonntag auch Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei eingesetzt. Kräfte der Stadt Aurich und des Landkreises Aurich waren ebenfalls vor Ort.

