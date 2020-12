POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund vom 05.12.2020

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Altkreis Aurich

PKW - Diebstahl Ihlow - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde ein hochwertiger VW Multivan entwendet. Der PKW war verschlossen auf einer Auffahrt der Straße "Am Mühlenmeer" in Ihlow abgestellt. Wer auffällige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung an PKW Großefehn - Am Freitagnachmittag, in der Zeit von 15:00 Uhr bis 16:00 Uhr, parkte die Geschädigte ihren PKW (VW Polo) in der Straße "Hooge Brink" in Großefehn. Als sie zum Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie fest, dass ein unbekannter Täter den Lack der linken Fahrzeugseite zerkratzt hat. Zeugen für die Tat melden sich bitte bei der Polizei.

Altkreis Norden

Fahren ohne Fahrerlaubnis Krummhörn - Am Freitagabend, gegen 21:40 Uhr, stellten Beamte der Polizei Norden in der Wiard-Meckena-Straße in Norden einen Roller fest, der mit einer Geschwindigkeit von 65 km/h geführt wurde. Bei einer Verkehrskontrolle konnte die 19jährige Fahrzeugführerin jedoch keine erforderliche Fahrerlaubnis vorzeigen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss Großheide - Am frühen Samstagmorgen, gegen 00:30 Uhr, kam es in Großheide, im Einmündungsbereich Großheider Straße/Schulweg, zu einem Verkehrsunfall. Ein PKW-Fahrer war vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit geradeaus über die Großheider Straße gefahren und anschließend gegen ein Verkehrszeichen geprallt. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle. Der 31jährige Fahrzeugführer konnte jedoch im Nahbereich ermittelt werden. Hierbei wurde festgestellt, dass er nicht unerheblich alkoholisiert war. Eine Blutentnahme wurde im Anschluss durchgeführt. Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernen vom Unfallort und Trunkenheit im Straßenverkehr wurden eingeleitet.

Landkreis Wittmund

Frontalzusammenstoß zweier Pkw Wittmund - Am Freitagnachmittag kam es gegen 16.40 Uhr in Wittmund/Abens zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Eine 74jährige Frau aus Willen beabsichtigte mit ihrem VW Golf an einem, am Fahrbahnrand abgestellten, Kastenwagen vorbeizufahren. Hierbei übersah sie offenbar den entgegenkommenden Audi eines 20jährigen Mannes aus Blersum, sodass es zu einem Frontalzusammenstoß der Fahrzeuge kam. Durch die Wucht des Aufpralls wurden alle drei Fahrzeuge erheblich beschädigt. Die 74jährige Fahrzeugführerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Diebstahl aus Scheune Stedesdorf - Bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag drang eine bislang unbekannte Täterschaft in eine unverschlossene Scheune an der Hauptstraße in Stedesdorf ein. Dort entwendete/n der/die Täter ein Damenfahrrad der Marke "Gazelle", einen Akkuschrauber der Marke "Makita", ein Ladegerät sowie eine Angel mit dazugehöriger Tasche. Der Schaden wird auf ca. 1500 EUR geschätzt. Wer Hinweise geben kann wird gebeten, sich mit der Polizei in Esens unter Tel. 04971/92650-0 in Verbindung zu setzen.

