Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Radfahrerin im Kreisverkehr angefahren // Wiesmoor - Autofahrerin verletzt

Altkreis AurichAltkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Radfahrerin im Kreisverkehr angefahren

Im Kreisverkehr Oldersumer Straße / Grüner Weg in Aurich kam es am Montagmorgen zu einem Verkehrsunfall. Eine 16 Jahre alte Radfahrerin war gegen 7.40 Uhr auf dem Radweg an der Oldersumer Straße unterwegs und wollte am Kreisverkehr die Fahrbahn überqueren. Dabei wurde sie offenbar von einer 21 Jahre alten Autofahrerin übersehen, als diese den Kreisverkehr verließ. Die VW-Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß mit dem Mädchen zusammen. Die 16-Jährige stürzte und wurde leicht verletzt.

Wiesmoor - Autofahrerin verletzt

Zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autofahrern kam es am Donnerstagmorgen in Wiesmoor. Ein 24 Jahre alter Opel-Fahrer fuhr gegen 8.15 Uhr auf dem Amaryllisweg und wollte nach links in die Wittmunder Straße abbiegen. Dort übersah er nach ersten Erkenntnissen eine 23 Jahre alte VW-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß. Die 23-jährige Frau wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell