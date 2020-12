POL-AUR: Aurich - Kinder schmückten Weihnachtsbaum der Polizei

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Die Polizei in Aurich bekam am Dienstag Besuch von einer Kleingruppe von Kindern der Katholischen Kindertagesstätte St. Ludgerus Aurich. Mit gebastelten und selbst gestalteten Anhängern waren die Kinder zur Dienststelle in den Fischteichweg gekommen. Sie schmückten den Weihnachtsbaum, der jedes Jahr in der Adventszeit in der Eingangshalle aufgestellt wird. Das Schmücken fand in diesem Jahr unter Einhaltung der Hygienevorschriften in einer überdachten Garage im Innenhof der Dienststelle statt. Seit Mittwoch steht der bunt geschmückte Baum in der Eingangshalle und lässt nun auch bei der Polizei die Weihnachtsstimmung aufkommen.

