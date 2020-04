Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Uedem- Zeugin beobachtet Unfall/ Fahrer alkoholisiert

Uedem-Keppeln (ots)

Am Montagmittag (20. April 2020) gegen 12.15 Uhr rangierte der 51-jährige Fahrer eines LKW auf der Dorfstraße in Ortsteil Keppeln und beschädigte dabei eine Straßenlaterne und einen Pöller. Eine 35 jährige Anwohnerin beobachtet den Unfall und sprach den Fahrer an. Der 51-Jährige entschuldigt sich und verließ dann die Unfallstelle. Die Polizei kann den Flüchtigen in der Nähe des Unfallortes antreffen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Kollegen deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft des LKW-Fahrers fest. Auf der Polizeiwache wurde dem Unfallfahrer durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs durch Fahren unter Alkoholeinfluss eingeleitet. Seinen Führerschein und den Fahrzeugschlüssel musste der 51-Jährige erstmal abgeben. (as)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell