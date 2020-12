Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Leezdorf - Radfahrer leicht verletzt

Altkreis NordenAltkreis Norden (ots)

Verkehrsgeschehen

Leezdorf - Radfahrer leicht verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Leezdorf ist am Mittwoch ein Pedelec-Fahrer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen übersah eine 18-jährige VW-Fahrerin gegen 12.20 Uhr im Kreuzungsbereich Am Sandkasten / Adeweg den 68 Jahre alter Pedelec-Fahrer auf dem dortigen Radweg. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der Mann stürzte. Er wurde leicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell