Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zwölf Fahrzeuge beim Überfahren von Reifenteilen auf A 44 beschädigt

Kassel (ots)

Zierenberg (Landkreis Kassel):

In der Nacht zum heutigen Dienstag platzte auf der Autobahn 44 zwischen den Anschlussstellen Zierenberg und Breuna am Auflieger eines Sattelzugs ein Reifen, wodurch zwölf nachfolgende Fahrzeuge beim Überfahren der Reifenteile beschädigt wurden. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro.

Mehrere Notrufe waren gegen 23:40 Uhr wegen der Reifenteile auf der Autobahn bei der Polizei eingegangen. Wie die aufnehmenden Beamten der Baunataler Polizeiautobahnstation berichten, war der 50-jährige Fahrer aus Rumänien mit seinem Sattelzug in Richtung Dortmund unterwegs, als plötzlich der Reifen am Sattelauflieger platzte. Während es dem 50-Jährigen gelang, sein Fahrzeuggespann ohne weitere Beschädigungen anzuhalten, konnten die direkt nachfolgenden Fahrzeuge ein Überfahren der Reifenteile, die auf beiden Fahrstreifen lagen, nicht mehr verhindern. Die Autos trugen zumeist an der Front einen Schaden davon. Der größte Schaden entstand einer 33-jährigen Frau aus dem Landkreis Herford. Der Front- und Heckschaden an ihrem Ford Fiesta schlägt mit rund 3.500 Euro zu Buche. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Rund zwei Stunden dauerten die Aufräumarbeiten, bis schließlich alle Fahrstreifen in Richtung Dortmund wieder frei waren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell