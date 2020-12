Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Großefehn - Von Fahrbahn abgekommen // Ihlow - Unbekannter hinterließ Dieselspur

Altkreis Aurich

Verkehrsgeschehen

Großefehn - Von Fahrbahn abgekommen

Ein Autofahrer aus Großefehn ist am Sonntagabend in Großefehn von der Fahrbahn abgekommen. Der 21-Jährige war gegen 18.30 Uhr auf dem Postweg in Richtung Strackholt unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache kam er mit seinem Audi offenbar alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab und geriet ins Schleudern. Er kollidierte mit zwei Leitpfosten und zwei Bäumen. Nach ersten Erkenntnissen wurde der 21-Jährige leicht verletzt. Es entstand Sachschaden im fünfstelligen Euro-Bereich.

Ihlow - Unbekannter hinterließ Dieselspur

Ein unbekannter Fahrzeugführer hinterließ am vergangenen Dienstag, 01.12.2020, in Ihlow eine Dieselspur. Die Spur war etwa einen Meter breit und erstreckte sich über die Straße Klapphörn bis zum Einmündungsbereich zur Oldersumer Straße. Ein Verursacher konnte bislang nicht ermittelt werden. Gemeldet wurde die Ölspur am Dienstag gegen 14.40 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise auf den Verursacher unter Telefon 04941 606215.

