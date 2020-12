POL-AUR: Südbrookmerland - Von Fahrbahn abgekommen und geflüchtet

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Südbrookmerland - Von Fahrbahn abgekommen und geflüchtet

Ein Opel-Fahrer ist am Dienstagmorgen in Südbrookmerland von der Fahrbahn abgekommen. Der Mann war nach bisherigem Erkenntnisstand um kurz nach 7 Uhr mit dem Auto auf der Ringstraße in Richtung Bundesstraße unterwegs, als er in einer Linkskurve von der Fahrbahn abkam und in eine Hecke fuhr. Der Fahrer flüchtete fußläufig, konnte jedoch durch die Polizei und Zeugen im Nahbereich gestellt werden. Bei der Feststellung der Personalien stellten die Beamten fest, dass der 25-jährige Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem stand er unter Alkoholeinfluss. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Gegen ihn wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

