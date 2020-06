Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Betrunken mit E-Scooter durch Fußgängerzone

Kaiserslautern (ots)

Weil er mit einem E-Scooter durch die Fußgängerzone fuhr, ist ein junger Mann in der Nacht zu Montag einer Polizeistreife aufgefallen. Die Beamten stoppten den 23-Jährigen kurz vor 3 Uhr in der Riesenstraße - und stellten fest, dass er nach Alkohol roch. Ein erster Atemtest vor Ort zeigte einen Wert von 1,1 Promille an.

Der junge Mann musste darauf den Elektroroller vor Ort stehen lassen und für die Entnahme einer Blutprobe mit zur Dienststelle kommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt; auf den 23-Jährigen kommt eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr zu. |cri

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell