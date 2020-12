Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wiesmoor - Unfallflucht

Altkreis Aurich

Verkehrsgeschehen

Wiesmoor - Unfallflucht

Zu einer Unfallflucht kam es am vergangenen Samstag in Wiesmoor. Ein schwarzer VW Golf wurde zwischen 14.30 Uhr und 16.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Kaufhauses an der Hauptstraße beschädigt. Vermutlich stieß ein bislang unbekannter Autofahrer beim Ein- oder Ausparken gegen den Wagen und fuhr davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 04941 606215.

