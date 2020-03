Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verursachen eines Verkehrsunfalls unter dem Einfluss von Drogen

Bad Hönningen (ots)

Am 18.03.2020, 18:45 Uhr, wurde der Polizeiinspektion in Linz ein Verkehrsunfall in der Walther-Feld-Straße in Bad Hönningen gemeldet. Wie die Polizisten feststellten, stand der Unfallverursacher, ein 36-jähriger Mann aus Bad Hönningen, unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, was ein Schnelltest vor Ort bestätigte. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet, die weitere Fahrt mit dem Pkw untersagt.

