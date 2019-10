Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Mann in fremdem Auto

Einen mutmaßlichen Dieb nahm die Polizei am Mittwoch in Ulm fest.

Ulm (ots)

Kurz vor 19 Uhr hatte sich eine Frau bei der Polizei gemeldet, weil ihr der 36-Jährige aufgefallen war. Er hatte zunächst in der Nagelstraße an mehreren Autos nachgeschaut, ob sie verschlossen sind. In der Örlinger Straße öffnete er einen VW und setzte sich hinein. Die Polizei traf den Mann noch im Auto an. Bis dahin hatte er bereits einen Fahrzeugschein eingesteckt, so die bisherigen Erkenntnisse der Polizei. Sie nahm den 36-Jährigen fest. Ob er auch für weitere Einbrüche als Täter in Frage kommt, muss die Polizei noch prüfen: Im Lauf des Mittwoch war am Frauengraben ein Auto aufgebrochen worden. Die Besitzerin hatte den Geldbeutel darin liegen lassen. Das erkannte der Dieb und stahl Geld, Ausweise und Girokarten. Auf einem Parkplatz an der Ernst-Abbe-Straße war in der Nacht zum Mittwoch ein weiterer Wagen aufgebrochen worden. Aus dem stahlen Unbekannte einen Staubsauger, Werkzeug und ein Navigationsgerät. Die Ulmer Polizei (Hinweistelefon: 0731/1880) ermittelt jetzt. Die Ermittler empfehlen, in Fahrzeugen keine Wertsachen zurückzulassen. Denn darauf haben es Diebe abgesehen.

Das Verhalten der Zeugin lobt die Polizei. Sie habe überlegt gehandelt und so eine Straftat verhindert und Verantwortung übernommen. "Tu was" heißt eine Aktion der Polizei, die Zeugen ermutigt, richtig zu handeln. Weitere Informationen dazu gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.aktion-tu-was.de.

+++++++ 2043863 2044433 2038943

Wolfgang Jürgens, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell