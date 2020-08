Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Firmentransporter aufgebrochen

Velen (ots)

Zahlreiche Werkzeuge haben Unbekannte in Velen aus einem Firmenwagen erbeutet. Das Fahrzeug hatte an der Straße Holtwieske gestanden, wo es zwischen Samstag, 16.00 Uhr, und Montag, 18.00 Uhr, zu der Tat kam. Dabei erbeuteten die Täter unter anderem eine Motorflex der Marke Stihl, eine Motorsäge der Marke Dolmar sowie zahlreiche weitere Elektrowerkzeuge. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

