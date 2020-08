Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Auf Fahrbahn gelaufen und Verkehrsteilnehmer beleidigt

Rhede (ots)

Sich und andere in Gefahr gebracht hat am Dienstag ein 16-jähriger in Rhede. Der Jugendliche war gegen 21.00 Uhr von einer Bushaltestelle an der Gronauer Straße aus unvermittelt auf die Fahrbahn getreten, so dass mehrere Autofahrer ausweichen mussten. Zudem beleidigte der Rheder einige Verkehrsteilnehmer, die an der Stelle vorbeifuhren. Nachdem die Polizei vor Ort eingetroffen war, ließ sich der 16-Jährige freiwillig in eine jugendpsychiatrische Einrichtung bringen. Ein Strafverfahren gegen den Jugendlichen wurde eingeleitet.

