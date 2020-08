Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld-Erle - Stahlplatten entwendet

Raesfeld (ots)

Vom Gelände einer Baustelle in Raesfeld-Erle haben Unbekannte sieben Stahlplatten gestohlen. Die Platten haben eine Größe von jeweils 6 Meter mal 1,80 Meter. Das Geschehen spielt sich zwischen dem 10. und dem 18. August an der Straße Steensiepe ab. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell