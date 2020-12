Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Sachbeschädigung auf Schulgelände in Ortenberg ++ Schwerverletzt in Niddda ++ Einbrecher stehlen Schlüssel und Kleinbus ++ u.a.

FriedbergFriedberg (ots)

Pressemeldungen vom 07.12.2020

Einbrecher stehlen Schlüssel und Kleinbus

Münzenberg: Eine Fensterscheibe einer Lagerhalle in der Talstraße schlugen Einbrecher am Sonntag (6.12.) in den frühen Morgenstunden in Gambach ein und stiegen ins Gebäude ein. Bei ihrer Suche nach Wertgegenständen fanden sie einen Schlüssel zu einem Fahrzeug und fuhren mit dem weißen Ford Kleinbus, samt dem darin enthaltenen Werkzeug davon. Der Wert der Beute beziffert sich auf über 20.000 Euro. Hinweise auf Tat, Täter und das entwendete Fahrzeug mit den amtlichen Kennzeichen FB-WR 1700 nimmt die Polizei in Butzbach, Tel.: 06033/7043-4010 entgegen.

Verwüstung in Sporthalle

Wölfersheim: Im Laufe des Wochenendes drangen bislang Unbekannte in eine Sporthalle in der Wingertstraße ein. Zwischen Freitag (4.12.) 15.30 Uhr und Sonntag (6.12.) 18 Uhr traten die Vandalen die Kiosktür ein und gelangten so in die Halle. Zwei Metallschränke brachen sie auf, entnahmen die darin enthaltenen Sportgeräte und verteilten sie in der Sporthalle. Die Halterungen eines Fussballtores sowie deine Spindtür im Sanitätsraum rissen die Täter ab. Ob tatsächlich etwas mitgenommen wurde, steht bislang nicht fest. Die Eindringlinge hinterließen in jedem Fall ein ziemliches Chaos. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Die Polizei Friedberg, Tel.: 06031/601-0 bittet um Hinweise von Zeugen.

Schilder, Stromkasten und Ampelsignal beschädigt

Bad Vilbel: Herausgerissene Verkehrsschilder, ein kaputtes Signal am Bahnübergang, eine umgekippte Bank und einen defekten Stromverteilerkasten hinterließ jemand zwischen Dottenfelder Hof und Dortelweil. Zwischen Samstag (5.12.) und Sonntag (6.12.) hinterließ der Zerstörer die Beschädigungen offenbar während er den Fußweg entlangging. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Vilbel, Tel.: 06101/5460-0 entgegen.

Schmuck und Bargeld

Bad Vilbel: Am Sonntag (6.12.) war Nikolaustag. Normalerweise findet man da kleine Geschenke in seinen Stiefeln. Die blieben in der Windecker Straße zwischen 17.40 Uhr und 21 Uhr aber leer. Einbrecher stiegen in das Haus ein. Sie hebelten eine Terrassentür auf und drangen in die Wohnung ein. Zurück ließen sie Sachschaden an der Tür, Schmuck und Bargeld nahmen sie mit. Hinweise nimmt die Polizei Bad Vilbel, Tel.: 06101/5460-0 entgegen.

Autoscheiben eingeschlagen

Büdingen: Die rechte hintere Scheibe eines schwarzen Kia schlug ein Dieb zwischen Samstagabend (5.12.) und Sonntagfrüh (6.12.) in der Berliner Straße ein. Auf der Rückbank des Fahrzeuges stand eine Sporttasche. Offenbar vermutete der Einbrecher darin lohnende Beute. Gefunden hat er allerdings nur getragene Arbeitskleidung. Der Langfinger hinterließ Sachschaden von ca. 300 Euro. Auch bei einem weißen BMW, der in der Berliner Straße parkte, schlug jemand die Beifahrerscheibe ein. Gestohlen wurde aus dem Auto nichts. Ob es sich bei dem Täter um die gleiche Person handelt, ist bislang nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Büdingen, Tel.: 06042/9648-0 in Verbindung zu setzen.

Kellertür hält

Wöllstadt: An einer Kellertür im Taunusring scheiterten Einbrecher in Ober-Wöllstadt zwischen Freitag (04.12.) gegen 16 Uhr und Samstag (5.12.) gegen 9 Uhr. Die Tür hielt Hebelversuchen stand, so dass die Gauner nicht ins Haus gelangten und unverrichteter Dinge wieder abzogen. Sie hinterließen einen Schaden von ca. 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 entgegen.

Schwerverletzt

Nidda: Die Kontrolle über seinen schwarzen VW verlor Sonntagnacht (6.12.) ein 31-Jähriger aus dem Wetteraukreis. Der Mann fuhr gegen 03 Uhr von Michelnau nach Ober-Lais, als er in einer leichten Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geriet. Er kam von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. Dort stieß er gegen einen Baum. Der 31-Jährige verletzte sich beim Crash schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn zur Behandlung der nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Sein Auto hat nur noch Schrottwert. Da der Schwerverletzte offenbar alkoholisiert gefahren war, veranlasste die Polizei eine Blutentnahme. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Büdingen, Tel.: 06042/9648-0 in Verbindung zu setzen.

Lampen auf Schulgelände beschädigt

Ortenberg: An der Grundschule im Pflanzenländer Weg kam es am Wochenende erneut zu Beschädigungen. Zwischen Freitag (4.12.) und Sonntag (6.12.) rissen bislang Unbekannte Gartenlampen im Außenbereich aus der Verankerung und rissen eine Wandlampe herab. Der Bewegungsmelder, der für die Aktivierung von Scheinwerfern sorgt, wurde verdreht. Polizisten, die auf dem Schulgelände in den Abendstunden des Sonntag (6.12.) nach dem rechten sahen, bemerkten die angerichteten Beschädigungen. Etwa 500 Euro Schaden hinterließen die Täter. Die Polizei Büdingen ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise unter Tel.: 06042/9648-0.

Corina Weisbrod

