POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich-Wittmund für Samstag/Sonntag

Aurich/Wittmund

Altkreis Aurich

Verkehrsgeschehen

Pkw überschlagen Am späten Samstagnachmittag, gegen 17:00 Uhr, kam es in Dietrichsfeld zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 27-jähriger Mann aus der Samtgemeinde Holtriem leicht verletzt wurde. Der junge Mann fuhr mit seinem Pkw auf dem Esenser Postweg in Richtung Langefeld und übersah einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw. Einen Zusammenstoß konnte der Fahrzeugführer nicht mehr verhindern und überschlug sich in der Folge. Aus dem auf dem Dach liegenden Pkw konnte der Holtriemer sich eigenständig befreien. Ein Rettungswagen war zwar ebenfalls an die Unfallstelle gerufen worden, jedoch war eine medizinische Versorgung nicht erforderlich.

Betrunken gegen Baum gefahren Am Samstagabend, gegen 22:00 Uhr, befuhr ein 57-jähriger Mann aus Südbrookmerland die Holzlooger Straße in Ihlow mit seinem Pkw in Richtung Hinter Theene. In einer Rechtskurve kam er mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Leitpfahl und fuhr dann gegen einen Baum. Aufgrund der erlittenen Verletzungen musste der Fahrzeugführer mit einem RTW in die UEK Aurich verbracht werden; Hinweise auf schwerere Verletzungen sind aktuell jedoch nicht bekannt. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem Fahrer fest, ermittelten durch eine Atemalkoholmessung einen Wert von deutlich über einem Promille und leiteten von daher ein entsprechendes Ermittlungsverfahren ein. Der verunfallte Pkw musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

Unter Drogeneinfluss mit Roller gefahren Am Samstagabend kontrollierten Polizeibeamte in Aurich einen 45-jährigen Südbrookmerländer, welcher mit seinem Roller auf dem Wallster Weg fuhr. Die Beamten kontrollierten den Rollerfahrer auch hinsichtlich Betäubungsmittelkonsums und stellten eine entsprechende Beeinflussung fest. Das Untersuchungsergebnis der durchgeführten Blutentnahme wird über den weiteren Verfahrensgang der eingeleiteten Ermittlungen entscheiden. Die Weiterfahrt wurde durch die Beamten untersagt.

Kriminalitätsgeschehen

Kennzeichendiebstahl In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in Aurich zu einem Kennzeichendiebstahl. Der Fahrzeughalter stellte seinen Ford Tourneo am Freitagabend auf dem Parkplatz der Popenser Straße 48 ab. Am Samstagmorgen musste er feststellen, dass beide Kennzeichen seines Fahrzeugs entwendet wurden. Ebenso wurden, vermutlich im gleichen Zeitraum, auch in der Wiesenstraße 2 beide Kennzeichen eines Pkw, hier ein grau/silberner, entwendet. Wer Hinweise zu den genannten Tatgeschehen geben kann, wendet sich bitte an die Polizei in Aurich unter 04941-6060.

Altkreis Norden

Unter Drogeneinfluss auffällig unterwegs Am Freitag, gegen 14.30 Uhr, fiel in der Bahnhofstraße in Norden ein Fahrradfahrer auf, der in starken Schlangenlinien fuhr. Als er angehalten werden sollte, fiel er um. Bei einer Kontrolle wurde festgestellt, dass der 37-jährige Mann erheblich unter Drogeneinfluss stand. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Ohne Fahrerlaubnis unterwegs Am Freitag, gegen 17 Uhr, wurde im Ortsbereich Dornum ein VW kontrolliert. Bei der Überprüfung des 40-jährigen Fahrzeugführers wurde festgestellt, dass diesem schon vor längerer Zeit die Fahrerlaubnis entzogen worden war. Die Fahrt wurde vor Ort beendet, in einem Strafverfahren wird sich der Angetroffene für sein Verhalten verantworten müssen.

Wiederholt auffällig Bei der Kontrolle eines 69-jährigen PKW- Fahrers wurde am Freitag gegen 18 Uhr in Dornum festgestellt, dass der von ihm benutzte Wagen nicht zugelassen war. Es waren nicht ausgegebene Kennzeichen am Fahrzeug montiert. Zudem war der Mann nicht unerheblich alkoholisiert und verfügte überdies auch nicht über eine gültige Fahrerlaubnis. Die Fahrt wurde beendet und die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Am Folgeabend, Samstag gegen 19.30 Uhr, war der schon bei der ersten Kontrolle uneinsichtige Mann dann erneut mit dem Fahrzeug in einer Verkehrskontrolle. Wiederum lag Alkoholbeeinflussung vor. In beiden Fällen Blutentnahmen angeordnet und durchgeführt. Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich dann noch heraus, dass der Wagen nachmittags noch von einer anderen Person gefahren worden war. Gegen diese Person wurde ebenfalls ein Strafverfahren eingeleitet. Um die weitere Benutzung des PKW ausschließen zu können, wurden letztendlich auch die Ersatzschlüssel des Wagens sichergestellt.

Landkreis Wittmund

Blomberg Unfallflucht - In Blomberg, Mühlenstraße, beschädigte eine Autofahrerin am Samstagmorgen beim Ausparken ein anderes Fahrzeug und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem Verkehrsunfall war Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro entstanden. Die Polizei konnte die Verursacherin ermitteln und leitete ein Strafverfahren ein.

Neuschoo Feier aufgelöst - Am Samstagabend wurde in Neuschoo eine Geburtstagsfeier mit Personen aus vier Haushalten aufgelöst. Gegen die angetroffenen Heranwachsenden wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Infektionsschutzgesetz eingeleitet.

Esens Sachbeschädigungen - Am Samstagmorgen hat ein alkoholisierter 19-Jähriger in der Straße Am Steinhamm die Verglasung einer Hauseingangstür eingeschlagen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. In der Nacht auf Samstag wurde am Kirchplatz durch den Wurf mit einer Dachpfanne eine Fensterscheibe der Arkaden zerstört. In dieser Nacht kam es zudem zu einem Einbruch in einen Kiosk am Herdetor. Auch hier zerstörte man Teile der Verglasung und verschaffte sich Zutritt. Anschließend kam es zum Diebstahl einer bislang nicht näher bekannten Menge an Tabakwaren und Spirituosen. Diebstahl - In der Straße Hohekamp ist die Nachlässigkeit einer Fahrzeughalterin ausgenutzt worden. Diese stellte am Samstag fest, dass aus ihrem unverschlossenen Pkw das Autoradio sowie Dokumente entwendet worden waren. Fahrt unter Drogeneinfluss - In der Straße Am Krankenhaus kontrollierte die Polizei am Sonntagmorgen einen Autofahrer, bei dem sich Hinweise auf die Beeinflussung durch Betäubungsmittel ergaben, so dass eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt wurden.

