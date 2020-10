Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Verkehrsregelung übersehen - Verkehrsunfall mit Verletztem

Bild-Infos

Download

Bad PyrmontBad Pyrmont (ots)

Am 29.10.2020 kam es gegen 12:15 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Kreuzung Grießemer Straße / Schulstraße in Bad Pyrmont. Durch Verkehrsschilder (Verkehrszeichen 205 und 206) und Fahrbahnmarkierungen (durchgehende Markierung des Fahrbahnrandes der Grießemer Straße) hat der Fahrzeugverkehr auf der Grießemer Straße Vorfahrt. Ein ortsfremder 59jähriger Mann aus Jever hatte mit einem Dacia Logan die Schulstraße stadteinwärts befahren (30-Km/h Zone) und war nach eigenen Angaben davon ausgegangen, auf der Kreuzung Vorfahrt zu haben. Dementsprechend fuhr er nahezu ungebremst über die Kreuzung. Ein 56jähriger Mann aus Emmerthal überquerte zeitgleich mit einem Ford-Kombi Firmenwagen die Kreuzung auf der Grießemer Straße in Richtung Schillerstraße . Der Ford wurde von dem von rechts kommenden Dacia in Höhe der Hinterachse getroffen, stellte sich quer und kippte auf die Fahrerseite. Auf der Seite liegend rutschte er noch etliche Meter über die Fahrbahndecke. Der Fahrer des Ford wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Auslaufende Betriebsstoffe wurden von der Freiwilligen Feuerwehr Holzhausen abgestreut. Der Sachschaden wird auf ca. 10.000,- Euro geschätzt, weil bei dem 10 Jahre alten Dacia von wirtschaftlichem Totalschaden ausgegangen werden kann.

Rückfragen bitte an:

Polizeikommissariat Bad Pyrmont

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

PHK Schiffling

Telefon: 05281/94060

E-Mail: poststelle@pk-bad-pyrmont.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hameln_pyrmont_holz

minden/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell