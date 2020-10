Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Motorrad beschädigt - Polizei sucht Fahrer eins dunklen BMW

HamelnHameln (ots)

Am 27.10.2020, gegen 15.20 Uhr, ist es in der Gröninger Straße zu einer Unfallflucht gekommen.

Nach eigenen Angaben sei eine Motorradfahrerin beim Einordnen in eine Fahrzeuglücke in Höhe des Schiller-Gymnasiums zunächst von einem dunklen Pkw BMW angehupt worden. Anschließend habe der Fahrer sie links überholt. Dabei habe er das Vorderrad des Motorrades berührt und sei seitlich mit dem Hinterrad über das Vorderrad ihres Motorrades gefahren. Nach der Kollision sei der PKW nach rechts in die Erichstraße abgebogen. Dort soll der Fahrer zunächst noch von Personen angesprochen worden sein. Personalien bzw. das Kennzeichen wurden allerdings nicht notiert.

An dem Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von 700 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Hameln (Tel. 05151/933-222) zu melden.

