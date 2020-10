Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfallflucht durch Sattelzug

Meisenheim (ots)

Ein LKW hat am Samstagmittag in der Straße Obertor einen Laternenmast gestreift. Der Auflieger des Sattelzugs ist beim Abbiegen zu weit ausgeschert und beschädigte einen Laternenmast. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, setzte der LKW unbeirrt seine Fahrt in Richtung B 420 fort. Mögliche Zeugen bittet die Polizei sich unter der Telefon-Nummer 06382 9110 zu melden. |pilek

