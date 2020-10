Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall aufgrund einer Ölspur

Unfall für einen Motorradfahrer glimpflich ausgegangen. Am Samstag, den 10. Oktober 2020 gegen 09:30 Uhr musste in der Saarpfalzstraße ein Motorradfahrer verkehrsbedingt anhalten. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam der Motorradfahrer hierbei auf einer Ölspur ins Schleudern und stürzte. Der verständigte Notarzt konnte keine Verletzungen feststellen. Lediglich ein Sachschaden von circa 500 Euro entstand am Motorrad. Die Ölspur wurde durch den Bauhof Waldmohr beseitigt. |pikus

