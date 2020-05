Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen

Landkreis Tuttlingen) Warnung vor Telefonbetrügern (06.05.2020)

Trossingen (ots)

Beinahe Opfer eines Telefonbetrugs wurde am Mittwoch gegen 21 Uhr eine 65-jährige Frau, die von einem angeblichen Polizeibeamten angerufen wurde. Ein unbekannter Täter, der sich als Polizeibeamter ausgab, erzählte die übliche Geschichte von Einbrüchen in der Nachbarschaft und fragte die Seniorin nach Geld und Wertgegenständen aus. Bei einem zweiten Anruf konnte der Betrüger durch geschickte Gesprächsführung herausfinden, dass die Dame über eine größere Summe an Bargeld verfügt und versuchte mit ihrer Unterstützung per Fernzugriff auf das Konto zuzugreifen. Nur weil die Frau es nicht schaffte ein Programm auf ihren Laptop zu installieren, misslang es dem Betrüger das Geld abzubuchen.

Die Polizei rät: Geben Sie auf keinen Fall private Daten z.B. Bankkonto- oder Kreditkartendaten, oder Zugangsdaten zu Kundenkonten (z.B. Paypal) heraus. Gewähren Sie einem unbekannten Anrufer niemals Zugriff auf Ihren Rechner beispielsweise mit der Installation einer Fernwartungssoftware.

Informationen zu dem Betrugsphänomen sowie zu weiteren Betrugsmaschen und Tipps, wie man sich schützen kann, finden sich auf den Internetseiten der Polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de.

