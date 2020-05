Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Motorradfahrer bei Auffahrunfall schwer verletzt 6.5.20, 12 Uhr

Rottweil (ots)

Bei einem Unfall am Mittwochnachmittag in der Heerstraße ist ein junger Motorradfahrer schwer verletzt worden. Er musste in eine Klinik eingeliefert werden. Der 16-jährige fuhr zur Mittagszeit mit seinem Leichtkraftrad hinter einem Ford in Richtung Stadtmitte her. Als die 82-jährige hinter dem Steuer des Ford an einem Zebrastreifen wegen einem Fußgänger bremsen musste, prallte der Yamaha-Fahrer ins Heck und stürzte. Bei dem Aufprall zog er sich schwere innere Verletzungen zu. Den Sachschaden an den Unfallfahrzeugen schätzt die Polizei auf 2.000 Euro. Die Ford-Fahrerin blieb unverletzt.

