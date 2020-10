POL-PDKL: Einbruch in Sportheim

Polizeidirektion Kaiserslautern

Unbekannte brachen im Laufe der vergangenen Tage in das Sportheim in Kalkofen ein. Hierzu wurde die Glasscheibe der Eingangstüre eingeschlagen, sodass man in das Gebäude gelangen konnte. Der genaue Tatzeitpunkt muss noch ermittelt werden. Das Gebäude selbst wird zur Zeit nicht benutzt, stand leer und bot keine stehlenswerten Güter. So mussten die Einbrecher dann auch unverrichteter Dinge abziehen.|

